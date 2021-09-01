❗ Титов предложил изменить налоговую систему: богатым поднять, бедным снизить

Современной налоговой системе не хватает точечных принципов регулирования.

Например, снижения ставок одних налогов и одновременного увеличения налогообложения отдельных прибыльных сфер деятельности.

С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов на презентации новой умной налоговой системы:

«У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет.

То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост»,

— отметил Титов.

Умная налоговая система или «Smart taxes» — реформа, предложенная Институтом экономики роста им. Столыпина. Именно эта система поможет вывести налоговую систему на новый уровень:

«Сегодня новые технологии позволяют это делать, то есть мы сегодня можем создавать намного более сложные налоговые системы, чем это было еще вчера. Исходя из этого, мы подошли к анализу и тем предложениям, которые делали, назвав все это „Smart taxes“», — сказал бизнес-омбудсмен.

По новой реформе предлагается снизить налоговую нагрузку по стране в целом, но при этом увеличить ставки налогов с крупных компаний и богатых «физиков».

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Более подробно о «Smart taxes» рассказал руководитель экспертного центра бизнес-омбудсмена Антон Свириденко:

«Мы предлагаем в целом снизить социальные страховые платежи до 15% и снизить НДС. Но при этом компенсировать выпадающие доходы, которые на первом этапе будут, через прогрессивную шкалу НДФЛ, через матричный налог на прибыль, когда ставки зависят от отрасли»,

— рассказал Свириденко.

Smart taxes состоит из девяти основных принципов, «которые должны быть положены в основу налоговой системы», считает руководитель экспертного центра.

Материал по «ТАСС».