Как сейчас допрашивают налоговики: бесплатный вебинар уже завтра

Допросы в налоговой инспекции — неприятное и психологически непростое мероприятие. Что будет происходить, и как не допустить нарушения ваших прав?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: что нового». Он пройдет завтра, 2 сентября, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- вызов на допрос;
- участие представителя налогоплательщика в допросе;
- протокол допроса;
- использование ФНС технических средств при допросе;
- допрос свидетеля на улице;
- допрос свидетеля во время приостановления проверки;
- допрос свидетеля после окончания проверки и мероприятий дополнительного налогового контроля;
- допрос свидетеля в период разбирательства дела в арбитражном суде;
- допрос вне рамок выездной и камеральной проверки;
- нотариально заверенные показания свидетелей, используемые налогоплательщиком.
Спикер: Виктор Иваницкий — партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», кандидат экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор, квалификация ДипИФР МСФО АССА.
Записывайтесь сейчас, вебинар уже завтра.
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