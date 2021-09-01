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Как сейчас допрашивают налоговики: бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Допросы в налоговой инспекции — неприятное и психологически непростое мероприятие. Что будет происходить, и как не допустить нарушения ваших прав?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: что нового». Он пройдет завтра, 2 сентября, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

  • вызов на допрос;
  • участие представителя налогоплательщика в допросе;
  • протокол допроса;
  • использование ФНС технических средств при допросе;
  • допрос свидетеля на улице;
  • допрос свидетеля во время приостановления проверки;
  • допрос свидетеля после окончания проверки и мероприятий дополнительного налогового контроля;
  • допрос свидетеля в период разбирательства дела в арбитражном суде;
  • допрос вне рамок выездной и камеральной проверки;
  • нотариально заверенные показания свидетелей, используемые налогоплательщиком.

Спикер: Виктор Иваницкий — партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», кандидат экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор, квалификация ДипИФР МСФО АССА.

Записывайтесь сейчас, вебинар уже завтра.

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