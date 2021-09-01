💥 Компании-нулевки должны сдавать 6-НДФЛ. Так считают налоговики

Налоговики массово требуют с компаний-нулевок сдавать 6-НДФЛ. Бухгалтеры советуют отписываться, что не было никаких начислений, и компания бюджету ничего не должна.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«До сегодняшнего дня была уверена, что форма 6-НДФЛ для компании с нулевыми оборотами и отсутствием сотрудников за период не подается. Однако, с утра в СБИС прилетело требование.
Есть письмо ФНС № БС-4-11/13984@ от 01.08.2016, где говорится, что обязанности по предоставлению расчета 6-НДФЛ не возникает.
Но допускаю, что были изменения, о которых мне не известно. Хотела бы узнать ваше мнение о данной ситуации. Правы ли налоговики, выставляя требование? Или все-таки можно отписаться?
И еще нужен совет, как поступить с фирмой-нулевкой.
- Ликвидировать. Можно ли всю процедуру провести удаленно, используя ЭЦП и программу с сайта nalog.ru?
- Бросить на произвол судьбы. Пусть налоговики сами закрывают.
- Привести в соответствие и дальше сдавать отчеты».
В комментариях пишут:
«Налоговики неправы, можно отписаться. По пунктам:
- Можно, но есть нюансы.
- Бросить можно, но нужно, чтобы не было долгов перед бюджетом, иначе могут быть последствия для директора/учредителя.
- Решать собственнику, так как за отчетность нужно платить, и юрадрес содержать реальный — тоже затраты».
Кто-то пишет, что, по-видимому, у налоговиков очередная массовая рассылка.
«Похоже на массовую рассылку очередную. Мне тоже прилетело. Хотя лет несколько до этого всё всех устраивало.
Ответила, что начислений физлицам нет, см. РСВ. И прям в письмо ссылку на налог.ру, где письмо об отсутствии обязанности. И для надёжности выдержки из него скопировала.
Пусть попробуют блокирнуть, буду жаловаться. Денег на счёте всё равно нет».
По поводу компании-нулевки — еще есть вариант ее продать.
«Про 6-НДФЛ не скажу, а с нулевкой есть еще вариант продать. Есть спрос».
Еще кто-то предложил внести сведения о недостоверности в ЕГРЮЛ и ждать, пока налоговики закроют. Но это не очень хороший совет.
А еще пишут, что такие письма сейчас массово прилетают:
- «Нам прилетело по головной организации, что не сдано за 1 квартал. Начисления были только за 4-й, за этот квартал и сдано. Позвонила, узнала. „Ой, ну это программа автоматически рассылает“. Сейчас напишу объяснительную. Блокировку (на все имеющиеся средства!) сняли на следующий день».
- «Всем массово прилетает сейчас. Просто пишите, что не было начислений и не должны ничего. Нам без всего сразу блокировку выставили, написали письмо — все сняли».
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