💥 Компании-нулевки должны сдавать 6-НДФЛ. Так считают налоговики

Налоговики массово требуют с компаний-нулевок сдавать 6-НДФЛ. Бухгалтеры советуют отписываться, что не было никаких начислений, и компания бюджету ничего не должна.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«До сегодняшнего дня была уверена, что форма 6-НДФЛ для компании с нулевыми оборотами и отсутствием сотрудников за период не подается. Однако, с утра в СБИС прилетело требование.

Есть письмо ФНС № БС-4-11/13984@ от 01.08.2016, где говорится, что обязанности по предоставлению расчета 6-НДФЛ не возникает.

Но допускаю, что были изменения, о которых мне не известно. Хотела бы узнать ваше мнение о данной ситуации. Правы ли налоговики, выставляя требование? Или все-таки можно отписаться?

И еще нужен совет, как поступить с фирмой-нулевкой.

Ликвидировать. Можно ли всю процедуру провести удаленно, используя ЭЦП и программу с сайта nalog.ru?

Бросить на произвол судьбы. Пусть налоговики сами закрывают.

Привести в соответствие и дальше сдавать отчеты».

В комментариях пишут:

«Налоговики неправы, можно отписаться. По пунктам:

Можно, но есть нюансы. Бросить можно, но нужно, чтобы не было долгов перед бюджетом, иначе могут быть последствия для директора/учредителя. Решать собственнику, так как за отчетность нужно платить, и юрадрес содержать реальный — тоже затраты».

Кто-то пишет, что, по-видимому, у налоговиков очередная массовая рассылка.

«Похоже на массовую рассылку очередную. Мне тоже прилетело. Хотя лет несколько до этого всё всех устраивало.

Ответила, что начислений физлицам нет, см. РСВ. И прям в письмо ссылку на налог.ру, где письмо об отсутствии обязанности. И для надёжности выдержки из него скопировала.

Пусть попробуют блокирнуть, буду жаловаться. Денег на счёте всё равно нет».

По поводу компании-нулевки — еще есть вариант ее продать.

«Про 6-НДФЛ не скажу, а с нулевкой есть еще вариант продать. Есть спрос».

Еще кто-то предложил внести сведения о недостоверности в ЕГРЮЛ и ждать, пока налоговики закроют. Но это не очень хороший совет.

А еще пишут, что такие письма сейчас массово прилетают: