📗 Excel для бухгалтеров простым языком. Приглашаем на онлайн-курс

С бухгалтерами чаще всего ассоциируют программы от 1С. Но и обычный Excel занимает далеко не последнее место среди бухгалтерских программ.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком».

Конечно, можно возразить, что Excel — это уже прошоый век, что существуют современные программы для бухгалтеров, и зачем нужно это старье изучать? Однако, бухгалтеры сами пишут, что если в компании внедрена система SAP — приходится многое делать в Excel.

Этот курс подробно и понятно расскажет о вводе, форматировании и редактировании данных, работе с файлами, листами, ячейками и таблицами, создании шаблонов, графиков и многом другом. Он максимально прост и нагляден, без воды и сухой теории.

Все покажем на понятных и наглядных примерах. Курс открывает большие возможности Microsoft Excel, о которых вы не знаете. Он поможет вам использовать такую знакомую всем программу с максимальной пользой для вашей работы.

Что-то новое в курсе найдут для себя даже опытные пользователи Microsoft Excel.

Спикер — Олег Зык, профессиональный бухгалтер, оценщик, предприниматель. Имеет опыт работы в аудиторской компании Ernst & Young и создания нескольких обучающих курсов по MS Excel.

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