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Опять налоговики сравнивают зарплаты со среднеотраслевыми? Бухгалтеры советуют, что отвечать

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Рубрика Зарплата
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Налоговики рассылают требования: разъяснить о зарплатах, которые ниже средних по отрасли. Так ведь если поднимать зарплаты до среднеотраслевых, среднеотраслевые же тоже вырастут? Что еще посоветовали бухгалтеры?

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот и до меня докатилось требование объяснить, почему зарплата ниже среднеотраслевой».

В комментариях спросили, действительно ли у них она ниже. Автор на это ничего не ответил. Кто-то пишет:

«У нас ниже. Росстат информирует, что среднеотраслевая ЗП продавца 80 000 руб. Где они такие цифры берут? ИФНС пишет требования, ссылаясь на Росстат, получая при этом в ИФНС ЗП в 60 000. Где логика? Откуда цифры? Нет таких ЗП!».

На это ответили, что тоже неясно, откуда такие цифры берут:

«Шедеврально! Средняя по стране порядка 40-45 тыс. руб. И то, регионы говорят, что у них значительно ниже. Зарплаты продавцов еще ниже, наверно. Порядка 35-40тр. Откуда 80 тыс. руб.?! Многие главбухи работают за такую зарплату».

Советуют ответить, что если стремиться постоянно к средней по отрасли, то и среднеотраслевая будет расти. Недостижимо это:

«Ответьте им, что если все будут непрерывно подтягивать до среднеотраслевой, то она (среднеотраслевая) будет бесконечно расти. Вы в этом массовом заговоре против самих себя участвовать не будете. Во всяком случае, с учетом текущей ситуации на рынке, повышать зарплату нет возможности (при этом, она, конечно, должна быть выше МРОТа, установленного трехсторонней комиссией)».

Есть еще несколько советов, что ответить:

«Если сотрудники работают не полный день, укажите это, если полный — ответьте:

„На сегодняшний день у сотрудников ЗП выше МРОТ (если это так), организация не имеет возможность повысить зарплату, так как находится в трудном финансовом положении, ведутся работы по финансовому оздоровлению“.

Вы имеете право платить ниже отрасли, не имеете — ниже МРОТ (и то есть исключения)».

А вот еще случай описывают, кому такое прилетало:

«Мне приходило! Я писала о том, что ЗП соответствует штатному расписанию, трудовым договорам и является больше законодательно установленного минимального размера оплаты труда».

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