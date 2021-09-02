🔒 Банк должен снять блокировки со счетов ИП, если тот прекратил деятельность

Предпринимателям, которые прекратили свой статус, банки должны снять ограничения по счету, выставленные налоговиками. Причем без решения об отмене приостановления по счетам от налоговой.

Об этом сказано в письме Минфина от 5 августа 2021 года.

«Полагаем, что утрата силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя является основанием прекращения действия приостановления операций по счетам указанного налогоплательщика в банке.

При этом принятия налоговым органом решения об отмене приостановления операций по счетам указанного физического лица не требуется», — отмечено в письме.

Как отметили в министерстве, налоговики могут по решению приостановить операции по счетам налогоплательщиков-ИП по ст. 76 НК.

Возможность приостановления операции по счетам «физиков» не являющихся предпринимателями в этой статье не предусмотрена.

Следовательно, если в ЕГРИП появилась запись о снятии с учета предпринимателя, банк должен снять ограничение без решения налоговиков.

Напоминаем, ВС запретил блокировать личные счета предпринимателей. Два дела были рассмотрены экономической коллегией 18 августа. Подробнее тут.