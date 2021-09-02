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🔒 Банк должен снять блокировки со счетов ИП, если тот прекратил деятельность

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Предпринимателям, которые прекратили свой статус, банки должны снять ограничения по счету, выставленные налоговиками. Причем без решения об отмене приостановления по счетам от налоговой.

Об этом сказано в письме Минфина от 5 августа 2021 года.

«Полагаем, что утрата силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя является основанием прекращения действия приостановления операций по счетам указанного налогоплательщика в банке.

При этом принятия налоговым органом решения об отмене приостановления операций по счетам указанного физического лица не требуется», — отмечено в письме.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как налоговики контролируют ИП в 2021 году».

Как отметили в министерстве, налоговики могут по решению приостановить операции по счетам налогоплательщиков-ИП по ст. 76 НК.

Возможность приостановления операции по счетам «физиков» не являющихся предпринимателями в этой статье не предусмотрена.

Следовательно, если в ЕГРИП появилась запись о снятии с учета предпринимателя, банк должен снять ограничение без решения налоговиков.

Напоминаем, ВС запретил блокировать личные счета предпринимателей. Два дела были рассмотрены экономической коллегией 18 августа. Подробнее тут.

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