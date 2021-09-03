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Контроль налички по 115-ФЗ: чего опасаться? Смотрите вебинар в записи

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Рубрика Наличные деньги
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Наличка в бизнесе всегда важна, а потому государство не любит, когда она появляется в слишком больших размерах и непонятными способами. Что вызовет подозрение у банков и при чем тут 115-ФЗ?

Центр обучения «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году».

В ходе вебинара с экспертом мы разберем:

  • какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
  • что вызывает подозрение у банков;
  • как выстроить стратегию работы с банком, чтобы к вам не было претензий по 115-ФЗ;
  • как стать желанным клиентом для банка.

Спикер — Лариса Сулацкая, практик по финансам, управляющая Консалтинговой группы, финансовый консультант Минфина.

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