👌 Компании не должны уплачивать НДФЛ за самозанятых

Самозанятые освобождены от уплаты НДФЛ, так как платят налог на профессиональный доход. Компаниям в этом случае при выплате по гражданско-правовым договорам удерживать НДФЛ не надо.

Такое разъяснение дано ФНС в августовском письме.

Организации, производящие выплаты по договорам ГПХ, обязаны удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ. Исключения – ИП, самозанятые, адвокаты и другие, указанные в ст. 226 НК.

Так как эти категории людей самостоятельно перечисляют налоги с полученных доходов.

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Самозанятые с доходов уплачивают НПД, а не НДФЛ. Значит, компании освобождаются от обязанностей налогового агента.