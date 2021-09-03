👌 Компании не должны уплачивать НДФЛ за самозанятых

Самозанятые освобождены от уплаты НДФЛ, так как платят налог на профессиональный доход. Компаниям в этом случае при выплате по гражданско-правовым договорам удерживать НДФЛ не надо.
Такое разъяснение дано ФНС в августовском письме.
Организации, производящие выплаты по договорам ГПХ, обязаны удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ. Исключения – ИП, самозанятые, адвокаты и другие, указанные в ст. 226 НК.
Так как эти категории людей самостоятельно перечисляют налоги с полученных доходов.
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Самозанятые с доходов уплачивают НПД, а не НДФЛ. Значит, компании освобождаются от обязанностей налогового агента.