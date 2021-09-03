Вызывают на допрос в налоговую. Как его пройти? Смотрите бесплатный вебинар

Допрос у налоговиков — долгое и очень тяжелое испытание. Инспекторы сменяются, давят, задают каверзные вопросы. Однако и в столь невыгодных для себя условиях можно остаться при своем.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как обыграть инспектора на допросе?». Он пройдет 6 сентября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- полномочия и реальные рычаги инспектора ФНС;
- ошибки инспекторов и как их использовать в свою пользу;
- интересные кейсы из судебной практики;
- тактику прохождения допроса;
- лайфхаки из практики.
Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.
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