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Вызывают на допрос в налоговую. Как его пройти? Смотрите бесплатный вебинар

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Допрос у налоговиков — долгое и очень тяжелое испытание. Инспекторы сменяются, давят, задают каверзные вопросы. Однако и в столь невыгодных для себя условиях можно остаться при своем.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как обыграть инспектора на допросе?». Он пройдет 6 сентября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • полномочия и реальные рычаги инспектора ФНС;
  • ошибки инспекторов и как их использовать в свою пользу;
  • интересные кейсы из судебной практики;
  • тактику прохождения допроса;
  • лайфхаки из практики.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

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