Вызывают на допрос в налоговую. Как его пройти? Смотрите бесплатный вебинар

Допрос у налоговиков — долгое и очень тяжелое испытание. Инспекторы сменяются, давят, задают каверзные вопросы. Однако и в столь невыгодных для себя условиях можно остаться при своем.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как обыграть инспектора на допросе?». Он пройдет 6 сентября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

полномочия и реальные рычаги инспектора ФНС;

инспектора ФНС; ошибки инспекторов и как их использовать в свою пользу;

и как их использовать в свою пользу; интересные кейсы из судебной практики ;

; тактику прохождения допроса;

прохождения допроса; лайфхаки из практики.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

Записывайтесь сейчас.