Что налоговики понимают под проявлением должной осмотрительности? Бесплатный вебинар

Налоговики при выборе контрагентов требуют проявлять должную осмотрительность. А что они сами понимают под этими словами?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?». 10 сентября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре рассмотрим:
1. Коммерческая осмотрительность при выборе контрагентов.
- Что это такое по закону и на практике?
- Почему нужно быть осмотрительным, какие риски не проявления осмотрительности?
2. Создай регламент проверки контрагентов. Основные положения.
- закрепление обязанности проверять контрагентов за конкретными сотрудниками;
- категории контрагентов; объем проверки для каждой категории контрагентов;
- конкретные способы проверок.
3. Вести ли досье контрагентов, что сохранить?
- сведения из информационных баз данных;
- сведения, полученные от контрагента;
- бумажный или электронный архив;
- копия переписки с контрагентом, контактные данные представителей.
Спикеры:
- Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
- Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
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