💪 Как бухгалтеру вытрясти доки с менеджеров и вообще наладить документооборот между отделами?

Правильный главбух — всегда психолог и манипулятор. А как еще наладить взаимодействие со «звездами»-продажниками и другими отделами, несущими бухгалтеру документы?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вчера было общение с одним соискателем и сегодня с утра. Обе мне понравились и с эстетической точки зрения и с профессиональной. Я им обрисовал уязвимые места в нынешнем учете, из-за чего я не могу формировать ни одного отчета, в котором я бы не сомневался, и спросил их видение новой настройки.

Обе из розничного бизнеса. И обе (как сговорились) в части внедрения бухгалтерского документооборота через слово „по согласованию с отделом маркетинга“, „по согласованию с ком.департаментом“.

Т.е., полный диссонанс между приемлемыми профессиональными компетенциями и неприемлемыми управленческими.

Я более чем уверен, что наш „звездный“ коммерческий их „съест“ и обесценит за пару недель. Опять на те же грабли.

Вот хочется услышать практику со стороны, как вы формализуете эти взаимоотношения?».

В комментариях пишут:

«Головная боль всех главбухов — вытрясти закрывающие доки с менеджеров. Потому, как там все звезды, которые считают, что они кормят компанию, а возиться с бумажками — не царское дело. К сожалению, я еще не видела эффективных систем документооборота».

Кто-то советует не быть столь строгими к соискателям:

«Я бы не была так строга к этим соискателям. Просто они сказали, исходя из опыта на предыдущих местах работы. А в каждой компании — свои погремушки.

Более того, вы-то, работая в вашей компании 100500 лет, знаете все течения и веяния, а кандидаты работали только с той информацией, которую дали вы, и не в курсе звёздности ваших коммерсов.

Так что я бы рассматривала их ответы с точки зрения стремления к диалогу и налаживанию нормальных рабочих процессов. А одна из кандидаток вполне может оказаться ещё той акулой, при которой весь ваш „звёздный“ коммерс будет ходить ниже травы, тише воды».

А кто-то считает, что все эти беды с документооборотом — от отсутствия регламентов:

«Все эти проблемы, господа, от отсутствия утвержденных регламентов. Посмотрите, что у вас в положении по БУ и УУ написано (об учетной политике), там же ведь указано, какая первичка идет в учет (БУ и УУ), от кого и когда».

Вот что предлагают вопросам, которые автор написал. Два варианта:

«1) Через разводящего, который бы это все улаживал. Например, директор. Или финик. 2) У коммерсов был бы свой бухгалтер, который бы занимался учетом материалов, расчетами, финансовой аналитикой и раз в месяц выгружал бы товарные отчеты в основную бухгалтерию, в том варианте, какой им нужен.

PS: это я была таким бухгалтером в молодости».

Автор пишет, что «за 16 мес. не синхронизирована УТ с 8.3. Это же пипец. И валят друг на друга». В ответ советуют найти хорошего айтишника.

Однако, по словам автора, «вопрос не в айтишниках (они у нас прекрасные), а в частых дописках». И вот что пишут про дописки:

«А частые дописки знаете по какой причине? А я скажу — никто не хочет досконально изучить встроенный функционал программы и пользоваться штатными настройками.

Пользователям лень изучить вопрос, где какую галку ставить, какой встроенный отчет дает нужную картину. А тут под рукой программист, который тоже не хочет или не может рассказать, что есть отчеты, которые можно поднастроить под их „хотелки“ и пишет обработку/надстройку/отчёте.

Эта доработка нарушает или влияет на синхронизацию и, вуаля».

Кто-то высказался в нелюбви к финансовым директорам:

«Вот за это я вас, фиников, не люблю. Даже больше сказать — терпеть ненавижу :-) Кидаете буха на амбразуру как разменную монету. А вы там зачем, простите? Вот вы и спускайте сверху дерективы всем звёздам. И кусайте их. А бухгалтер тихо-мирно в виде исполнителя все сделает».

Кто-то пишет, что такое не везде, да и опытные бухгалтеры туда не пойдут:

«Ну строго говоря, не везде так. Но частенько случается. Поэтому тертые бухи (вроде меня) на такой расклад не подписываются».

А кто-то пишет, что главбуху нужно и договориться уметь и позицию отстоять:

«ГБ не обязательно должен все тихо и мирно делать. Нужно отстоять позицию и уметь договориться. Но вот когда действительно начинают „есть“ или коллеги откровенно саботируют проект, то нужно вмешательство на более высоком уровне. В сложных случаях, короче».

В итоге, сошлись на мнении, что «правильный главбух — всегда психолог и манипулятор».