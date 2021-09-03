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💪 Как бухгалтеру вытрясти доки с менеджеров и вообще наладить документооборот между отделами?

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Правильный главбух — всегда психолог и манипулятор. А как еще наладить взаимодействие со «звездами»-продажниками и другими отделами, несущими бухгалтеру документы?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вчера было общение с одним соискателем и сегодня с утра. Обе мне понравились и с эстетической точки зрения и с профессиональной. Я им обрисовал уязвимые места в нынешнем учете, из-за чего я не могу формировать ни одного отчета, в котором я бы не сомневался, и спросил их видение новой настройки.

Обе из розничного бизнеса. И обе (как сговорились) в части внедрения бухгалтерского документооборота через слово „по согласованию с отделом маркетинга“, „по согласованию с ком.департаментом“.

Т.е., полный диссонанс между приемлемыми профессиональными компетенциями и неприемлемыми управленческими.

Я более чем уверен, что наш „звездный“ коммерческий их „съест“ и обесценит за пару недель. Опять на те же грабли.

Вот хочется услышать практику со стороны, как вы формализуете эти взаимоотношения?».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников».

В комментариях пишут:

«Головная боль всех главбухов — вытрясти закрывающие доки с менеджеров. Потому, как там все звезды, которые считают, что они кормят компанию, а возиться с бумажками — не царское дело. К сожалению, я еще не видела эффективных систем документооборота».

Кто-то советует не быть столь строгими к соискателям:

«Я бы не была так строга к этим соискателям. Просто они сказали, исходя из опыта на предыдущих местах работы. А в каждой компании — свои погремушки.

Более того, вы-то, работая в вашей компании 100500 лет, знаете все течения и веяния, а кандидаты работали только с той информацией, которую дали вы, и не в курсе звёздности ваших коммерсов.

Так что я бы рассматривала их ответы с точки зрения стремления к диалогу и налаживанию нормальных рабочих процессов. А одна из кандидаток вполне может оказаться ещё той акулой, при которой весь ваш „звёздный“ коммерс будет ходить ниже травы, тише воды».

А кто-то считает, что все эти беды с документооборотом — от отсутствия регламентов:

«Все эти проблемы, господа, от отсутствия утвержденных регламентов. Посмотрите, что у вас в положении по БУ и УУ написано (об учетной политике), там же ведь указано, какая первичка идет в учет (БУ и УУ), от кого и когда».

Вот что предлагают вопросам, которые автор написал. Два варианта:

«1) Через разводящего, который бы это все улаживал. Например, директор. Или финик. 2) У коммерсов был бы свой бухгалтер, который бы занимался учетом материалов, расчетами, финансовой аналитикой и раз в месяц выгружал бы товарные отчеты в основную бухгалтерию, в том варианте, какой им нужен.

PS: это я была таким бухгалтером в молодости».

Автор пишет, что «за 16 мес. не синхронизирована УТ с 8.3. Это же пипец. И валят друг на друга». В ответ советуют найти хорошего айтишника.

Однако, по словам автора, «вопрос не в айтишниках (они у нас прекрасные), а в частых дописках». И вот что пишут про дописки:

«А частые дописки знаете по какой причине? А я скажу — никто не хочет досконально изучить встроенный функционал программы и пользоваться штатными настройками.

Пользователям лень изучить вопрос, где какую галку ставить, какой встроенный отчет дает нужную картину. А тут под рукой программист, который тоже не хочет или не может рассказать, что есть отчеты, которые можно поднастроить под их „хотелки“ и пишет обработку/надстройку/отчёте.

Эта доработка нарушает или влияет на синхронизацию и, вуаля».

Кто-то высказался в нелюбви к финансовым директорам:

«Вот за это я вас, фиников, не люблю. Даже больше сказать — терпеть ненавижу :-) Кидаете буха на амбразуру как разменную монету. А вы там зачем, простите? Вот вы и спускайте сверху дерективы всем звёздам. И кусайте их. А бухгалтер тихо-мирно в виде исполнителя все сделает».

Кто-то пишет, что такое не везде, да и опытные бухгалтеры туда не пойдут:

«Ну строго говоря, не везде так. Но частенько случается. Поэтому тертые бухи (вроде меня) на такой расклад не подписываются».

А кто-то пишет, что главбуху нужно и договориться уметь и позицию отстоять:

«ГБ не обязательно должен все тихо и мирно делать. Нужно отстоять позицию и уметь договориться. Но вот когда действительно начинают „есть“ или коллеги откровенно саботируют проект, то нужно вмешательство на более высоком уровне. В сложных случаях, короче».

В итоге, сошлись на мнении, что «правильный главбух — всегда психолог и манипулятор».

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