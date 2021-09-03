📞 Телефоны столичной ИФНС №26

Бухгалтеры делятся телефонами налоговой инспекции №26 по Москве. И рассказывают, что эта инспекция одна из самых трудных в общении.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Коллеги! Если у кого-нибудь есть работающий номер телефона ИФНС 26 г. Москва? В идеале нужен отдел урегулирования задолженности. Но на горячей линии не знают такого, а те которые дают и с которыми соединяют, не отвечают».
В комментариях дали номер
«Ответили, что в отдел взаиморасчетов с контрагентами можно дозвониться только через Горячую линию. Посоветовали писать жалобу».
Вот еще варианты:
8 (495) 400-23-23, 8 (495) 400-23-20, 8 (495) 400-23-24, 8 (495) 400-23-22, 8 (495) 400-23-25.
А кто-то поделился вот такой фотографией:
Коллеги, если есть еще телефоны 26-й ИФНС по Москве — пишите в комментарии.
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