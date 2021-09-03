📞 Телефоны столичной ИФНС №26

Бухгалтеры делятся телефонами налоговой инспекции №26 по Москве. И рассказывают, что эта инспекция одна из самых трудных в общении.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги! Если у кого-нибудь есть работающий номер телефона ИФНС 26 г. Москва? В идеале нужен отдел урегулирования задолженности. Но на горячей линии не знают такого, а те которые дают и с которыми соединяют, не отвечают».

В комментариях дали номер 7(495)400-23-23. Автор позвонила по нему, и пишет:

«Ответили, что в отдел взаиморасчетов с контрагентами можно дозвониться только через Горячую линию. Посоветовали писать жалобу».

Вот еще варианты:

8 (495) 400-23-23,

8 (495) 400-23-20,

8 (495) 400-23-24,

8 (495) 400-23-22,

8 (495) 400-23-25.

А кто-то поделился вот такой фотографией:

Коллеги, если есть еще телефоны 26-й ИФНС по Москве — пишите в комментарии.