Налоговики пугают вас тематической проверкой — убедитесь, что они не из вашей инспекции. И успокойтесь, ничего не будет

Налоговики из инспекции, в которой компания не состоит, пугают руководство этой компании тем, что придут с тематической налоговой проверкой. А эксперт поясняет, почему это — всего лишь запугивание.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, поделитесь опытом: может ли чужая ИФНС назначить тематическую налоговую проверку по НДС? Такое нам пообещали сегодня в ФНС № 4 по Москве (это не наша ИФНС), куда я явилась на вызов на комиссию по поводу разрывов НДС по одному нашему бывшему контрагенту».

Комментирует Елена Констандина, старший налоговый юрист ЮФ «Гин и партнеры».

«Понятие „тематическая налоговая проверка“ законодательно не установлено. Данный вид проверки упоминает ФНС в одном из своих писем (от 25.07.2013 № АС-4-2/13622).

На практике под тематическими проверками понимаются проверки по одному налогу, например, по НДС, за короткий период времени, например, за квартал. Одним из распространенных критериев назначения тематической выездной налоговой проверки сегодня является выявление разрывов по НДС, наличие в цепочке недобросовестных контрагентов.

Тематическая налоговая проверка проводится по правилам, установленным для выездных налоговых проверок. Соответственно, и назначает такую проверку „своя“ территориальная налоговая инспекция. При этом доказательственная база для проведения тематической налоговой проверки может быть собрана другими территориальными инспекциями (где стоят на учете контрагенты) и передана в Управление ФНС.

А Управление, в свою очередь, спускает эту информацию в территориальную инспекцию, где налогоплательщик стоит на учете. Поскольку правила для проведения тематической налоговой проверки аналогичны правилам для выездной налоговой проверки, последствия также являются аналогичными.

В связи с тем, что разрывы по НДС и недобросовестные контрагенты — сегодня наиболее распространенные основания для проведения тематической налоговой проверки, при заключении договоров с контрагентами необходимо тщательно проверять их благонадежность и бизнес-историю».

Эксперт также добавила, что в данном случае это — пугалка, поскольку «чужая» налоговая инспекция не может назначать никаких проверок.