Представителями по электронной доверенности хотят сделать ИП и компании

С 2022 года заверить документы компании сможет только сотрудник компании своей личной КЭП и при наличии электронной доверенности. В Минцифры предложили распространить это правило и на представителей, которые являются ИП или компаниями.

Такой законопроект был размещен на портале нормативных правовых актов.

Предложено ввести три нововведения:

представителями могут быть не только физлица, но и компании или ИП;

если они передоверили полномочия, при подписании документа следует приложить обе доверенности;

если по ГК РФ первоначальную доверенность нужно удостоверить у нотариуса, он это делает своей КЭП.

Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения. Хотя, скорее всего, эти нововведения будут приняты.

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Напоминаем, с 2022 года если электронный документ подписывает не гендир, а иной работник, уполномоченный на это, то надо использовать личную ЭП сотрудника и приложить электронную доверенность.