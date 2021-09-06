Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Представителями по электронной доверенности хотят сделать ИП и компании

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ЭДО
Версия для печати

С 2022 года заверить документы компании сможет только сотрудник компании своей личной КЭП и при наличии электронной доверенности. В Минцифры предложили распространить это правило и на представителей, которые являются ИП или компаниями.

Такой законопроект был размещен на портале нормативных правовых актов.

Предложено ввести три нововведения:

  • представителями могут быть не только физлица, но и компании или ИП;
  • если они передоверили полномочия, при подписании документа следует приложить обе доверенности;
  • если по ГК РФ первоначальную доверенность нужно удостоверить у нотариуса, он это делает своей КЭП.

Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения. Хотя, скорее всего, эти нововведения будут приняты.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора». Он пройдет 16 сентября в 11:00 по Мск.

Напоминаем, с 2022 года если электронный документ подписывает не гендир, а иной работник, уполномоченный на это, то надо использовать личную ЭП сотрудника и приложить электронную доверенность.

Налоговики уже утвердили ее формат.

Подборка полезных мероприятий

Разместить