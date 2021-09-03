Если человеку надоел чрезмерно долгий разговор с полицией, и ему ничего не предъявляют — он вправе уйти

ВС напомнил всем судьям правовые позиции ЕСПЧ: сотрудники правоохранительных структур не вправе удерживать человека, если официально ему ничего не предъявляют.

Иными словами, если формально правоохранители не оформляют задержание, человек вправе встать и уйти после того, как разговор ему надоест, а разумное время истекло.

Разъяснение прозвучало в специальном обзоре практики, где было упомянуто дело гражданина П., с которым долго вели разговор оперативники.

Гражданин П. в итоге дошел до ЕСПЧ и отсудил у государства 9000 евро компенсации морального вреда, а также 2700 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек. Как пояснили в Страсбурге, тот факт, что заявитель не мог свободно покинуть отделение, делает уже не принципиальным вопрос, прибыл ли он туда добровольно или же был туда доставлен.

Комментирует Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий:

«Судьи Верховного суда обратили внимание на проблему неправомерного удержания человека сотрудниками правоохранительных органов без наличия для этого законных оснований. ВС напомнил, что правоохранители не имеют права в принудительном порядке беспричинно удерживать человека.

На мой взгляд, указанное разъяснение в очередной раз должно напомнить всем работникам правоохранительных органов о пределах их полномочий. Охрана общественного порядка имеет две стороны медали. С одной стороны, полиция обязан обеспечивать гражданам безопасность, а с другой стороны, для эффективного осуществления своих правоохранительных функций, полиция вправе остановить любого человека и даже задержать его до выяснения каких-либо интересующих полицию обстоятельств.

Однако при этом, многие оперативники явно „перегибают палку“ и практикуют длительное удержание человека, совершенно забывая о том, что действующее законодательство не дает права сотрудникам держать в органах полиции человека, которое не является подозреваемым либо обвиняемым. То же касается и случаев удержания без оформления протокола задержания и без наличия иных законных оснований.

Поэтому правоохранителям стоит запомнить раз и навсегда, что принудительное задержание гражданина более трех часов без составления протокола противоречит закону».