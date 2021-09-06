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Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд руб. через исполнительные листы. В 2019-м было 214 млрд

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Рубрика Банки
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Растет число случаев, когда исполнительные документы используют с целью отмывания денег. За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году

Общий объем денежных средств в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств, говорится в отчете службы.

Годом ранее этот показатель был почти в три раза меньше 214 млрд рублей. Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020-м составила 71 млрд рублей, подчеркивается в документе.

«В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который, в свою очередь, предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ», ― сообщили в Росфинмониторинге.

Цитата по «Известиям».

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