Стоит ли идти к налоговикам, если срок требований по разрыву до конца сентября? Есть мнение, что не стоит

Налоговики вызывают по разрывам за 2 кв. 2018 года. Срок давности истекает 30 сентября. Стоит ли туда идти? Мнения разделились: кто-то считает, что сходить можно, а кто-то — что оно того не стоит, проще позвонить.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У нас вызов в ИФНС по разрывам за 2 кв. 2018 в соответствии с п.п. 4 пункта 1 статьи 31 НК. Сразу скажу, что я тогда еще с ними не работала. Было там что не так или нет — никто не признается, старый бухгалтер не в доступе.

Насколько я поняла, срок давности по неуплате истекает 30 сентября 2021 г. Что посоветуете? Идти, не идти, потянуть время? Какие санкции могут быть, если просто забить на этот вызов? Счет могут заблочить? Или просто принести документы и все образуется?

Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Понятное дело, что платить никто не хочет».

В комментариях налоговый адвокат Вячеслав Василевский посоветовал сходить в налоговую:

«Советую явиться по вызову. Поймёте суть претензий налогового органа, по какому контрагенту, есть ли у них что-то из доказательств кроме сведений из АСК НДС и т. д. Там будут конечно пугать ВНП и прочими ужасами, но относитесь к этому как к театру с плохими актерами, а у вас билет в первый ряд».

Еще в комментариях пишут:

«А я бы для начала позвонила ближе к дате, и взяла бы больничный или отпуск. Или что ещё. Скоро и из ВНП 18 год вывалится, грозить станет нечем. Посмотрела бы, вернутся ли к этой теме в октябре. Потом сходить и т.д. пока январь не наступит. Всей душой за, но быстро не выходит. Ну узнаете кто, что изменится? Пробила бы пока крупных, поковыряла бы. Но я вообще тихушница. Был бы 2019, тогда да, а так чего торопиться».

А кто-то считает, что никуда ходить не надо:

«Не понимаю, зачем надо ходить. Наши московские налоговые обычно поднимают трубки по этим вызовам. Не отправляя квитанции звоните, там вероятнее всего говорят: у вас разрыв. Где? Вот такой-то счет-фактура. Являться не надо? Не надо. Спасибо, до свидания.

Дальше обычная работа с первичкой. Если оргинал есть, ближе к окончанию срока отправляем скан, говорим, у нас вот есть. Они получают, отстают от вас, два-три месяца сидят думают. Тут-то ваш срок и пройдет. Если оригинала нет, и скана нет, которым можно было бы поделиться с налоговой, ищем контрагента.

Мы через уволившегося менеджера нашли того гендира. Он продал свою компанию, а новые мухлюют. Приехал к нам гена, подписал оригиналы, три раза я их уже в налоговую по вызовам посылала.

Орали мы с инспектором друг на друга — я что сделка реальная, у меня вот видео есть, как эти штуки на мероприятии работали; он — что нет у них такой счет-фактуры, не сдали они. Ну вот раз в полгода пободаемся-пободаемся, да и отстанут от меня.

Но у меня 3 кв. 19 года, еще долго могут мурыжить. Пока по всем вызовам я звоню и они говорят, что приходить не надо».

Еще одно мнение против похода в налоговую: