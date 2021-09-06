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Мошенники активно используют «зеркальные» сайты банков. Будьте внимательны

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Рубрика Мошенничество
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В МВД сообщили о новом способе хищения денег у россиян. Злоумышленники действуют при помощи «зеркальных» сайтов банков.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Относительно новым способом хищения денежных средств с банковского счета является создание и использование „зеркального“ сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка», — передает издание слова источника.

Преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудно отличить от официального сайта банка.

«Если потерпевшим будет осуществлен выход на „зеркальный“ сайт, то данными для входа в личный кабинет банка — логином и паролем — могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет», — пояснили в министерстве.

После этого злоумышленник, получив доступ к личному кабинету жертвы, может перевести оттуда деньги или подключить к его счету услугу «мобильный банк» на свой номер.

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