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Покупатель вернул товар с поврежденным кодом маркировки. Чек можно выставлять без «кода товара»

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Рубрика Маркировка товаров
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Возвращенный товар, у которого испорчен код маркировки, подлежит перемаркировке. Поэтому в чеке можно не указывать реквизит «код товара».

Такое разъяснение дала ФНС в июньском письме.

В чеке с признаком расчета «возврат прихода» может не заполняться реквизит «код товара». Но только при условии, что покупатель вернул товар с поврежденным или утерянным средством идентификации.

Такой товар подлежит обязательной перемаркировке для последующей продаже. Это требование постановления Правительства от 31.12.2019 № 1956. 

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Вебинар от ЦРПТ. Маркировка товаров легкой промышленности. Маркировка остатков». Чтобы избежать ошибок при маркеровке товаров.

С 1 сентября надо маркировать молочку и зарегистрироваться в «Честном знаке» производителям воды в таре — читать тут.

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