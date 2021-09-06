Покупатель вернул товар с поврежденным кодом маркировки. Чек можно выставлять без «кода товара»

Возвращенный товар, у которого испорчен код маркировки, подлежит перемаркировке. Поэтому в чеке можно не указывать реквизит «код товара».
Такое разъяснение дала ФНС в июньском письме.
В чеке с признаком расчета «возврат прихода» может не заполняться реквизит «код товара». Но только при условии, что покупатель вернул товар с поврежденным или утерянным средством идентификации.
Такой товар подлежит обязательной перемаркировке для последующей продаже. Это требование постановления Правительства от 31.12.2019 № 1956.
Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Вебинар от ЦРПТ. Маркировка товаров легкой промышленности. Маркировка остатков». Чтобы избежать ошибок при маркеровке товаров.
С 1 сентября надо маркировать молочку и зарегистрироваться в «Честном знаке» производителям воды в таре — читать тут.