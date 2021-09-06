Власти предлагают работодателям выйти из тени и платить «белую» зарплату. Штрафов временно не будет

Работодателям, выплачивающим «серые» зарплаты, предлагают временную амнистию за выход из тени. То есть штрафовать за это не будут. А также можно будет получить отсрочку по уплате платежей.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов:

«Амнистия должна носить временный характер. За время ее действия предприятия и сотрудники смогут задекларировать реальные зарплаты без штрафов и санкций, а также получить по согласованию с властями отсрочку по уплате налогов на срок до 6 месяцев или списать часть долга», — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Объем «серых» зарплат в стране может достигать. Если вывести из тени таких работодателей, то можно будет говорить о, здравоохранения, и региональных бюджетов.

«Но ни предприятия, ни работники не спешат отказываться от серых зарплат по двум причинам: во-первых, они не потянут уплату всех налогов, а во-вторых, справедливо считают, что государство их обмануло, и не доверяю ему.

Если власти действительно хотят вывести экономику из тени, придётся договариваться с гражданами и отказаться от всех антинародных реформ. Не менее, важно уменьшить налоговую нагрузку на зарплаты и снизить социальные взносы с 30% до 15%»,

— предлагает депутат «Справедливой России».

Ранее на «Клерке» писали, что желающих работать за черную зарплату стало меньше — 38%. Переходите в новость и проходите опрос.