Власти предлагают работодателям выйти из тени и платить «белую» зарплату. Штрафов временно не будет

Работодателям, выплачивающим «серые» зарплаты, предлагают временную амнистию за выход из тени. То есть штрафовать за это не будут. А также можно будет получить отсрочку по уплате платежей.
С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов:
«Амнистия должна носить временный характер. За время ее действия предприятия и сотрудники смогут задекларировать реальные зарплаты без штрафов и санкций, а также получить по согласованию с властями отсрочку по уплате налогов на срок до 6 месяцев или списать часть долга», — написал Миронов в своем телеграм-канале.Объем «серых» зарплат в стране может достигать 10 трлн. рублей в год. Если вывести из тени таких работодателей, то можно будет говорить о восстановлении пенсионной системы, здравоохранения, и региональных бюджетов.
«Но ни предприятия, ни работники не спешат отказываться от серых зарплат по двум причинам: во-первых, они не потянут уплату всех налогов, а во-вторых, справедливо считают, что государство их обмануло, и не доверяю ему.
— предлагает депутат «Справедливой России».
Ранее на «Клерке» писали, что желающих работать за черную зарплату стало меньше — 38%. Переходите в новость и проходите опрос.