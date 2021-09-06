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Желающих работать за черную зарплату стало меньше

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Рубрика Зарплата
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Чем напряженнее ситуация на рынке труда, тем больше появляется желающих работать за зарплату в конверте. В апреле 2020-го таких было 46%, а сейчас — 38%.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение. Потыкайте сначала в опросе.

К таким результатам пришли в сервисе по поиску работы SuperJob в результате опроса. Опросили всего 1,6 тыс. чел. во всех округах страны в возрасте от 18 лет.

Работать за черную или серую зарплату готовы 38% опрошенных.

«Это меньше, чем в разгар пандемии коронавируса и в „доковидном“ 2019 году. В 2019 году на зарплату „в конверте“ были согласны 60% россиян, а в период локдауна, в апреле 2020-го, — 46%» — сказано в исследовании.

При падении напряженности на рынке труда, уменьшается и число желающих работать не за белую зарплату. В сентябре прошлого года число таких работников снизилось до 39%, а в декабре (вторая волна пандемии) поднялось до 44%.

Чаще работать за серую или черную зарплату готовы мужчины (43% против 36% женщин). Среди молодых людей в возрасте до 24 лет на зарплату в конверте готовы 35%, а среди опрошенных старше 45 лет — 42%.

Тех, кто согласен на черную или серую оплату труда, больше среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. (41%).

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