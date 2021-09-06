Зарплату умершего сотрудника выплачивают родственнику по заявлению. Тому, кто принес свидетельство о смерти

Умершего сотрудника надо уволить по п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК. А неполученную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие выплаты перечислить родственнику по заявлению.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Всем доброго дня. Очень нужна консультация: сотрудник был на больничном и умер: как выплатить ЗП? С чего начать? Доки ещё никто никакие не принёс, у меня только инфа по телефону. Что должны родственники доки принести знаю, что в табеле „Н“ поставить — поставлю, а дальше что? Подскажите, плиз».

Кто-то ответил, что только при наличии свидетельства о смерти или справки. И посоветовали выплачивать только родственникам первой очереди:

«Такие выплаты производятся на основании справки о смерти (форма № 11), ее получают в МФЦ на основании свидетельства о смерти либо заключения патологоанатома (выдается в морге после вскрытия).

Обычно справку о смерти, которая нужна для бухгалтерии, получают сразу в МФЦ вместе со свидетельством о смерти.

Выплаты производятся наследникам первой очереди (но это моё мнение)».

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Другие посоветовали выплачивать деньги только при наличии заявлений от всех родственников, где один подал на получение, а остальные — не против:

«Родственники пишут заявление на выплату, собираете доки согласно ТК РФ. Но: если родственников много, то очень рекомендую собрать с других родственников заявление, что они не возражают, что выплата будет такому-то родственнику. Или родственник письменно подтверждает, что он с другими родственниками договорился и они не возражают. ТК позволяет выплатить, но там может быть не один наследник, а вот возмущение, кому выплатили — вам оно не надо».

Из-за таких мнений возник небольшой спор:

«По ТК выплачивается члену семьи или иждивенцу в течение недели после подачи документов работодателю. Вы не имеете права отправлять деньги на счет умершего лица, если у вас есть заявление от члена семьи. А кто там наследник, а кто нет — не дело работодателя».

«А если членов семьи много и все Вам напишут заявление?».

и все Вам напишут заявление?». «Свидетельство о смерти обычно в руках у одного человека. А вообще — кто первый встал, того и тапки».

А кто-то даже пояснил, что НДФЛ и взносы с зарплаты умершего не уплачиваются:

«Я готовила пакет документов приказы и все такое. Бросьте мне в личку почту, поделюсь. По выплатам: ни НДФЛ, ни взносов уже нет. На сентябрьскую зарплату точно».

А редакция «Клерка» напоминает, если сотрудник умер, то надо:

Оформить приказ об увольнении. Можно по форме № Т-8 или самостоятельно разработанной. Так как с приказом ознакомить работника невозможно, то делается запись — «с приказом невозможно ознакомить по причине смерти работника». В табеле проставляем отсутствие по уважительной причине. Такой код нормативно не урегулирован, так что утверждается ЛНА. В трудовую книжку вносится запись о прекращении трудового договора по п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК. Книжку можно отдать родственнику по заявлению. Если никто за ней не обратился — хранить у работодателя до востребования. Зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие суммы, которые не были выплачены умершему сотруднику, выплачиваются родственнику или лицу, находящемуся на иждивении работника на день его смерти, по заявлению. Причем тому, кто принес свидетельство о смерти. Срок выплаты — неделя с даты представления документов. НДФЛ не надо удерживать с зарплаты умершего работника, которую получает родственник. Страховые взносы — зависит от того, когда начислена зарплата, выплачиваемая родственникам, — до или после смерти работника.