📹 Нужно ли в кабинете главбуха видеонаблюдение с записью звука?

Бухгалтеры обсуждают, комфортно ли им работать под камерами. А если видеонаблюдение с записью звука? Вопрос даже не в том, что руководство хочет его контролировать, а в том, что может с главбухом обсуждать директор, и стоит ли это записывать на камеру? Особенно, если проверка придет?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, очень хочется услышать ваше мнение по такому вопросу.

Директор решил для безопасности главбуха (моей то есть, от работников) и своего бизнеса установить во всех кабинетах, в том числе в новом отдельном кабинете главбуха со стеклянными стенами, камеры, которые будут писать видео и звук, и хранить все на сервере. Компания „красивая“, но не то чтобы прям в белом вся. Вопрос эффективности труда не оценивается, главбух сейчас сидит рядом с директором. Скорее, желание все контролировать.

Я категорически против данного шага. Может я излишне мнительная?».

А в комментариях сразу кто-то пишет, мол, бегите оттуда. На это пишут:

«Многие пишут „бегите“... А если он платит лучше всех на рынке? Пусть смотрит. Признаюсь, камеры висят, ни разу не посмотрел в них. Еще на них время тратить... Но сотрудники намного дисциплинированнее стали! А уйдут те, которых напрягает контроль, и есть что прятать... Сумма решает! А если ставятся с целью урезать ЗП и выносить мозг, поддержу, надо сматываться...».

Кто-то пишет, что введение видеонаблюдения связано с рядом заморочек:

«Положение о системе видеонаблюдения, согласие сотрудников работать под видеонаблюдением, ответственное лицо и т. д.».

И еще дополняют, что там должно быть:

«Там еще много всего должно быть: надежность хранения, формат и т.п. Порекомендуйте ему (директору) почитать нормативку по этому поводу. И что ему грозит за несанкционированную утечку. В общем, почитайте и дайте почитать ему — думаю, он сам откажется от этой идеи».

Кому-то под камерами проще работать:

«Мне было спокойнее работать с камерами. Всегда есть возможность, без особых проблем, доказать, что косяк не мой. Ну или наоборот».

После очередного «бегите!», автор пишет:

«Заявление после разговора с директором в попытке донести риски и последствия я уже написала».

А на вопрос, почему она против, автор пишет:

«Уточню, я не против камер в принципе, работала под ними, комфортно себя чувствую, но считаю, что разговоры директора с главбухом и наличные расчёты должны оставаться за кадром, а не храниться на долгую память».

А кто-то считает, что это ненадолго — директор наиграется и прекратит:

«Наиграется ваш директор в большое всевидящее око, понаблюдает, кто, куда и с кем ходил, сколько раз курил или в туалет ходил, и устанет. Работала я с таким руководителем. Игрался недели две. Потом забросил это дело. А под камерами быстро работать привыкаешь и не обращаешь на них внимания».

Коллеги, а вы как думаете? Нужно ли видеонаблюдение за главбухом?