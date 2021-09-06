Выбить ранее непробитый чек все равно надо. Даже после штрафа

Организацию, которая не выдала чек покупателю, налоговики оштрафуют на сумму от 30 тыс. рублей. Но это не означает, что чек выбивать не надо.

Об этом напоминает ФНС Севастополя на своем сайте.

Компания-продавец, которая была оштрафована за неприменение ККТ, должна исправить допущенную ошибку. То есть выбить чек ККТ.

Причем даже в том случае, если он был привлечен к ответственности налоговиками.

Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы». Учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «».

Если компания не выдала чек покупателю или выдала, но без обязательных реквизитов, например, QR-кода, то ее привлекут к ответственности по ст. 14.5 КоАП.

За невыдачу чека:

от ¼ до ½ от суммы чека , но не менее 10 тыс. рублей — на должностное лицо;

, но не менее 10 тыс. рублей — на должностное лицо; от ¾ до 1 размера от суммы чека, но не менее 30 тыс. рублей — на юрлицо.

За ошибки в чеке или применение ККТ, которая не соответствует требованиям,:

от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей — на должностное лицо;

— на должностное лицо; предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — на юрлицо.