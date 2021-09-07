Как зарегистрировать ИП на НПД, чтобы не попасть на взносы?

При регистрации ИП с использованием налогового режима НПД лучше сначала стать плательщиком НПД, а потом регистрироваться в статусе ИП. Можно и наоборот, но, поскольку нет точного понимания, в какой день о статусе ИП укажут в ЕГРИП, можно попасть на уплату взносов за дни, пока ИП будет на ОСНО.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Требуется создать ИП на НПД. В каком порядке? Сначала зарегистрировать самозанятого, а потом ИП? Или сначала ИП на ОСН, а потом перейти на НПД? Но тогда некоторое время ИП будет на ОСН. А может, можно одновременно ИП и НПД?»

В комментариях спросили, зачем для плательщика НПД регистрировать ИП:

«А зачем именно ИП? Чем просто самозанятый плох? У меня муж самозанятый прекрасно взаимодействие с юрлицами, не говоря уже о физиках».

Автор пишет, что не все хотят работать с самозанятыми:

«Не все юрики и не по всем услугам хотят работать с самозанятыми. Особенно если большой проект с серьезным договором, ТЗ и т. д.».

Кто-то недоумевает, почему бы на УСН не подать заявление при регистрации:

«Зачем ОСН? Сразу на УСНО подать при регистрации ИП».

На это возражает, что потом придется сниматься с УСНО:

«А потом подавать заявление на снятие с УСНО. Оно надо?».

Вообще, взносы что на УСНО, что на ОСНО будут. Вот еще советуют:

«По большому счёту, разницы никакой. Можно сначала встать на учёт как плательщик НПД, потом подать заявление на регистрацию ИП. А можно сначала подать заявление на ИП и в день регистрации стать плательщиком НПД. Здесь главное — не подвиснуть в промежутке времени, когда он на ОСНО висеть будет. Там и отчетность появится, и страховые взносы капать будут».

Автор возражает, что можно день в день не попасть:

«Если сначала стать замозанятым, то при регистрации ИП по умолчанию будет ОСН или УСН при подаче заявления. А если сначала ИП, то дата регистрации будет известна через 3 дня, когда получишь свидетельство. Может не получиться день в день».·

Автору пишут, что получение статуса ИП не влияет на уже полученный статус плательщика НПД.

«Если он сначала станет плательщиком НПД, то уже не слетит с этого режима, пока не подаст заявление об этом. Само по себе получение статуса ИП на это никак не влияет. Ну, а если сначала подать заявление, то в чём проблема каждый день проверять информацию из ЕГРИП на сайте налоговой? Появилась выписка, можно сразу же становиться плательщиком НПД. И свидетельства давно уже нет. При регистрации выдают Лист записи из ЕГРИП».

Но проблема в том, что точная дата регистрации известна не всегда. Либо сидеть на сайте налоговиков и отслеживать момент регистрации каждый день с момента подачи. Поэтому лучше сначала получить статус плательщика НПД, а потом — регистрироваться в статусе ИП.