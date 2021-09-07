Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Очень трудно оштрафовать компанию за несдачу отчетности, если ее не существует. Но в ФСС не сдаются

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Ликвидация
Версия для печати

Ликвидированную компанию оштрафовать за несдачу отчетности в ФСС будет проблематично. Тем более, если ее не существует уже больше года. Но в ФСС не отчаиваются и шлют штрафы. А бухгалтеры недоумевают, что с ними делать.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«ООО ликвидировано более 1 года назад. Вдруг „прилетело“ из ФСС — штраф на „несдачу“ отчетности на 1000 рублей. И что теперь с этим делать? Выбросить в мусор или оплатить?».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Страховые взносы в 2021 году».

В комментариях почти единогласно пишут — в мусор. Еще прозвучало выражение «нет тела — нет дела». Кроме того, уточнили, куда и как прилетело требование:

«Почтой пришло? Если в ящик бросили, вообще ничего не надо. Если под уведомление о вручении — я бы отправила выписку ЕГРЮЛ и сопротивление письмо что юрлицо исключено».

У кого-то подобный случай:

«У нас тоже фирма ликвидирована в 1 квартале, приходит требование, что не сдан отчёт за 2-й квартал».

Вот более обстоятельный комментарий:

«Выкинуть. Просто просчитайте последствия: фирмы нет, р/с закрыт, все должностные лица уволены. Чтобы обратить взыскание на учредителя — это через суд, где и показываем, что в данный период отчетность по несуществующей фирме уже не сдается. Так вижу».

Подборка полезных мероприятий

Разместить