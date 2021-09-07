Очень трудно оштрафовать компанию за несдачу отчетности, если ее не существует. Но в ФСС не сдаются

Ликвидированную компанию оштрафовать за несдачу отчетности в ФСС будет проблематично. Тем более, если ее не существует уже больше года. Но в ФСС не отчаиваются и шлют штрафы. А бухгалтеры недоумевают, что с ними делать.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«ООО ликвидировано более 1 года назад. Вдруг „прилетело“ из ФСС — штраф на „несдачу“ отчетности на 1000 рублей. И что теперь с этим делать? Выбросить в мусор или оплатить?».

В комментариях почти единогласно пишут — в мусор. Еще прозвучало выражение «нет тела — нет дела». Кроме того, уточнили, куда и как прилетело требование:

«Почтой пришло? Если в ящик бросили, вообще ничего не надо. Если под уведомление о вручении — я бы отправила выписку ЕГРЮЛ и сопротивление письмо что юрлицо исключено».

У кого-то подобный случай:

«У нас тоже фирма ликвидирована в 1 квартале, приходит требование, что не сдан отчёт за 2-й квартал».

Вот более обстоятельный комментарий: