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На какие уловки пойдут налоговики при выездных проверках? Смотрите запись вебинара

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговые проверки никуда в ближайшем будущем не исчезнут — бюджет нужно наполнять. И налоговики будут использовать для этого все более изощренные уловки и способы. А как от этого защититься?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Мифы и стереотипы налоговых проверок. Полное разоблачение».

На прошедшем вебинаре разбирали:

  • как проходят выездные налоговые проверки сейчас;
  • какими бывают уловки налоговиков в процессе истребования документов, допроса свидетелей, выемок и осмотров;
  • какие есть рекомендации, чтоб защититься;
  • как изменились проверки в связи с Письмом ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

Спикеры:

  • Кира Гин, управляющий партнер юрфирмы «Гин и партнеры». Более 20 лет специализируется на решении налоговых и правовых задач бизнеса. Рекомендована международным рейтингом Best Lawyers по направлениям Налоговое право и Разрешение судебных споров.
  • Мария Лоецкая, старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры». Более 12 лет специализируется на разрешении налоговых споров, сопровождении налоговых проверок. Участник международного рейтинга Best Lawyers.

Записывайтесь и получайте запись.

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