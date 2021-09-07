Наследник ипотечного жилья может также получить вычет по НДФЛ

Если ипотечная квартира была передана в порядке наследования, то наследник может получить имущественный вычет. Но только на размер понесенных им расходов по выплате ипотеки.
Такое разъяснение дано в августовском письме Минфина.
При наследовании недвижимого имущества переходит не только право собственности на него, но и обязательства по погашению ипотеки (если они есть).
А значит, наследник может получить имущественный вычет в размере фактически произведенных им расходов на погашение процентов после перезаключения ипотечного договора.
Имущественный налоговый вычет при покупке жилья можно получить в сумме фактически произведенных расходов, но не более 3 млн рублей. При этом надо иметь подтверждающие уплату документы.
Инструкция по использованию имущественного налогового вычета и разбор частых ошибок — читать тут.