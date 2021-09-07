Власти хотят удвоить ставку налога на прибыль. Но не для всех

В Госдуме предложили установить дифференцированные ставки по налогу на прибыль. Увеличенную ставку предложили установить в размере 40% для металлургов, ритейлеров и других компаний.

С таким предложение выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов:

«Социалисты для более справедливого распределения национального богатства предлагают ввести налог на роскошь и развивать прогрессивную шкалу НДФЛ и ввести повышенную ставку для некоторых сегментов экономики.

Для финансового сектора, металлургии, ритейла, добычи полезных ископаемых налог на прибыль нужно увеличить вдвое — с 20% до 40%»,

— опубликовано в телеграм-канале Миронова.

Такое предложение было выдвинуто из-за того, что наша страна вошла «в мировые лидеры по социальному неравенству»:

«За год пандемии жизненный уровень россиян упал, а олигархи стали богаче на 200 млрд. долларов. Те же банки постоянно обновляют рекорды по прибыли», — отметил глава справороссов.

При этом, для наукоемких предприятий налог на прибыль он наоборот предлагает снизить.

Ранее на «Клерке» писали, что Минфин отказался предоставлять льготы по налогу на прибыль компаниям за 100% вакцинированных сотрудников.