ПФР разъяснил, какие ошибки в документах могут уменьшить размер пенсии

В пенсионный стаж, определяемый по трудовой книжке, не включаются места работы, заполненные с ошибками. Например, без должности или печати работодателя.
Эти ошибки могут повлечь уменьшение размера пенсии. Но только до проверки информации.
В таких случаях ПФР запрашивает подтверждающую информацию от прошлых работодателей или в архиве. Ответы на такие запросы занимают время.
Из-за этого человеку могут отказать в досрочном выходе на пенсию или установить меньший размер пенсии. Поэтому в ПФР напоминают, что лучше обращаться за назначением пенсии заранее.
Или же перейти на электронную трудовую:
«Гражданам, которые перешли на электронный формат, доступна информация о внесенных в электронную трудовую книжку сведений в личном кабинете на сайте ПФР».
Материал по ПФР Югры.