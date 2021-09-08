ПФР разъяснил, какие ошибки в документах могут уменьшить размер пенсии

В пенсионный стаж, определяемый по трудовой книжке, не включаются места работы, заполненные с ошибками. Например, без должности или печати работодателя.

Эти ошибки могут повлечь уменьшение размера пенсии. Но только до проверки информации.

В таких случаях ПФР запрашивает подтверждающую информацию от прошлых работодателей или в архиве. Ответы на такие запросы занимают время.

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Из-за этого человеку могут отказать в досрочном выходе на пенсию или установить меньший размер пенсии. Поэтому в ПФР напоминают, что лучше обращаться за назначением пенсии заранее.

Или же перейти на электронную трудовую:

«Гражданам, которые перешли на электронный формат, доступна информация о внесенных в электронную трудовую книжку сведений в личном кабинете на сайте ПФР».

Материал по ПФР Югры.