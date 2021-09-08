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Как уволить сотрудника так, чтобы потом не пришлось с ним судиться? Бесплатный вебинар уже завтра

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Увольнение работника — не всегда простая и не самая приятная процедура как для него самого, так и для бухгалтерии и кадровиков. Как уволить сотрудника правильно, чтобы потом не пришлось с ним судиться?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика». Он пройдет завтра, 9 сентября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • последние новшества в законе при этом процессе;
  • расскажем, как все сделать так, чтобы работодателю потом не пришлось судиться с бывшим сотрудником.

Спикер — Юлия Жижерина, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.

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