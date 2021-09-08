Образец письма от эксперта для ответа налоговикам, если вызывают на комиссию по контрагентам

Налоговики могут вызвать на комиссию по контрагенту накануне, а могут вообще задним числом. Эксперт объясняет, почему на эти комиссии можно не ходить и заодно делится типовым вариантом ответа на подобные вызовы.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вчера вечером в СБИС упало уведомление о вызове на комиссию в ФНС, сегодня надо явиться в 14:00 (причина вызова-будут просить уточненку за 2018 год, ибо считают контрагента ненадёжным, контрагент этот сейчас в стадии банкротства).

Бухгалтер в отпуске по БиР с 13.08, директор живет в другом регионе, т.е. даже при наличии желания физически не получится туда попасть.

Как отписаться? На что можно сослаться? Есть ли вообще уважительная причина не ходить на подобные мероприятия? Или тут без разговоров штраф и „на карандаш“?».

В комментариях спросили:

«Вы уже нажали — „отправить квитанцию о получении“? Если не нажали, то нажмите через пару дней. Потом напишите им ответ на вызов, что срок вызова уже прошёл».

Автор пишет, что уже нажали. Вот что советуют:

«Тогда делайте приказ на отпуск директора, отправляйте этот приказ и просите перенести сроки. Что-то нужно ответить всё равно. На будущее, сделайте трудовой договор с директором на дистанционной основе».

А кто-то пишет, что в Москве вообще задним числом вызывали.

Ситуацию прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом глава УФНС по Владимирской области:

«Мы практически никогда не ходим. Есть разные варианты ответа, но в этой ситуации вызов не приложили. Да и максимум, что грозит за неявку — это штраф 1000 рублей».

Заодно он поделился письмом для ответа на такой вызов:

«Согласно указанного уведомления, вызов в налоговый орган осуществляется: «для дачи пояснений по вопросу: Правильности исчисления и уплаты НДС за _ квартал 20___ года, вызывается генеральный директор ООО »...«, ИНН ...».

Вместе с тем, Общество не усмотрело законных оснований для его исполнения в связи со следующим.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ) налоговые органы вправе вызывать на основании письменного уведомления налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах.

Форма такого уведомления, предусмотренного НК РФ и используемого налоговыми органами при реализации полномочий, утверждена приказом ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@. Указанной формой предусмотрен вызов налогоплательщика в налоговый орган для дачи пояснений по конкретному вопросу. При этом в уведомлении приводится подробное описание оснований для вызова.

Вместе с тем, полученное уведомление не содержит подробного описания оснований вызова в налоговый орган и конкретных вопросов к налоговым обязательствам Общества по НДС за _ квартал 20__ года. Кроме того, в уведомлении указывается на обязательность явки в налоговый орган генерального директора. Между тем, ни подпункт 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ, ни какая-либо иная норма не дает налоговым органам права вызывать в качестве представителей налогоплательщика каких-либо определенных лиц.

Данная норма дает налоговому органу право вызывать именно налогоплательщика, а не его руководителя. Согласно пункту 1 статьи 27 НК РФ руководитель организации является её законным представителем. При этом, право налогоплательщика на участие в налоговых отношениях через представителя (подпункт 6 пункта 1 статьи 21 НК РФ и пункт 1 статьи 26 НК РФ) предполагает возможность такого участия не только через законного представителя, но и через уполномоченного представителя (статья 29 НК).

Более того, в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Общество считает нецелесообразным подвергать своих представителей необоснованным рискам. На основании изложенного, оставляем уведомление налогового органа без исполнения и предлагаем налоговому органу все имеющиеся вопросы по деятельности направить в письменном виде для подготовки аргументированного ответа".