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За отсутствие адреса электронной почты в чеке компанию могут оштрафовать на 10 тыс. рублей

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Рубрика Кассовые операции
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Если продавец выставляется электронный чек, то в нем обязательно надо указать адрес электронной почты или номера телефона клиента.

Иначе — штраф на сумму до 10 тыс. рублей.

Такое разъяснение дано в августовском письме ФНС. Оно направлено для информирования инспекций.

Покупателю может выдаваться кассовый чек на бумаге или направляться по электронке или на номер телефона.

Причем, если чек отправляется через интернет, то в нем обязательно надо указать адрес электронной почты покупателя или его номер. Именно туда надо отправить чек.

При отсутствии этой информации продавца могут привлечь к ответственности по с. 4 ст. 14.5 КоАП:

  • на должностных лиц — предупреждение или штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей;
  • на компанию — предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

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