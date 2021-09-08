За отсутствие адреса электронной почты в чеке компанию могут оштрафовать на 10 тыс. рублей

Если продавец выставляется электронный чек, то в нем обязательно надо указать адрес электронной почты или номера телефона клиента.

Иначе — штраф на сумму до 10 тыс. рублей.

Такое разъяснение дано в августовском письме ФНС. Оно направлено для информирования инспекций.

Покупателю может выдаваться кассовый чек на бумаге или направляться по электронке или на номер телефона.

Причем, если чек отправляется через интернет, то в нем обязательно надо указать адрес электронной почты покупателя или его номер. Именно туда надо отправить чек.

При отсутствии этой информации продавца могут привлечь к ответственности по с. 4 ст. 14.5 КоАП:

на должностных лиц — предупреждение или штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей;

рублей; на компанию — предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.