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В расчетном листке обязательно указывается оклад к выплате. А отработанное время — нет

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Работодатель не должен указывать в расчетном листке ставку или фактически отработанное сотрудником рабочее время за период выплаты.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

В расчетном листке обязательно указываются:

  • составные части заработной платы;
  • размеры иных начисленных сумм (компенсация, отпускные);
  • произведенные удержания и их основания;
  • общая сумма, подлежащая выплате.

А вот прописывать ставку или фактически отработанное время в расчетном листке работодатель не должен.

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