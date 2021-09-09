В расчетном листке обязательно указывается оклад к выплате. А отработанное время — нет

Работодатель не должен указывать в расчетном листке ставку или фактически отработанное сотрудником рабочее время за период выплаты.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
В расчетном листке обязательно указываются:
- составные части заработной платы;
- размеры иных начисленных сумм (компенсация, отпускные);
- произведенные удержания и их основания;
- общая сумма, подлежащая выплате.
А вот прописывать ставку или фактически отработанное время в расчетном листке работодатель не должен.
Ранее на «Клерке»: