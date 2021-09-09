Visa с 1 февраля 2022 года повышает комиссию при оплате картами в супермаркетах. Эксперты предрекают повышение цен

Платежная система Visa планирует с 2022 года повысить межбанковскую комиссию при оплате картами в супермаркетах с 1% до 1,3%. А также отменить льготный тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб.

Межбанковская комиссия или интерчейндж — это часть комиссии за использование за прием карт, которую банк берет с магазина. Размер комиссии устанавливает платежная система, ее перечисляет банк продавца банку покупателя.

Visa планирует следующие изменения:

с 1 февраля 2022 года поднимает комиссию с 1% до 1,3% от стоимости товаров для супермаркетов ;

года поднимает комиссию с 1% до 1,3% от стоимости товаров ; остается льготный тариф в размере 0,5% для крупных супермаркетов, но с сентября следующего года он останется только для премиальных карт Visa Platinum Business;

он останется только для премиальных карт с 8 июля 2022 года отменят льготные тарифы для магазинов мебели, стройматериалов, товаров для садоводства;

года отменят для магазинов мебели, стройматериалов, товаров для садоводства; с 5 августа 2022 года отменят льготные тарифы для магазинов бытовой техники.

Их комиссия вырастет с 1-1,65% до 1,5-2,5%.

Кроме того, комиссия может измениться для ресторанов быстрого питания, для магазинов детских товаров и туроператоров.

Вот как прокомментировали увеличение комиссий в Visa:

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сказал представитель платежной системы.

Интерчейндж — своего рода ключевая ставка ЦБ. Его изменение приводит к целому ряду последствий на рынке, в том числе в условиях банковского обслуживания для продавцов, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Это может привести к подорожанию эквайринга, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. В свою очередь, возросший эквайринг приведет к увеличению издержек у ретейлера. Кто-то решит компенсировать издержки за счет того, что остановит развитие новых проектов, кто-то заморозит повышение зарплаты сотрудникам, кто-то напрямую это отразит в цене, а кто-то сократит штат и т.д.», — рассуждает Соколов.

По материалам «РБК».