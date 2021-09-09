Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Visa с 1 февраля 2022 года повышает комиссию при оплате картами в супермаркетах. Эксперты предрекают повышение цен

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Платежные системы
Версия для печати

Платежная система Visa планирует с 2022 года повысить межбанковскую комиссию при оплате картами в супермаркетах с 1% до 1,3%. А также отменить льготный тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб.

Межбанковская комиссия или интерчейндж — это часть комиссии за использование за прием карт, которую банк берет с магазина. Размер комиссии устанавливает платежная система, ее перечисляет банк продавца банку покупателя.

Visa планирует следующие изменения:

  • с 1 февраля 2022 года поднимает комиссию с 1% до 1,3% от стоимости товаров для супермаркетов;
  • остается льготный тариф в размере 0,5% для крупных супермаркетов, но с сентября следующего года он останется только для премиальных карт Visa Platinum Business;
  • с 8 июля 2022 года отменят льготные тарифы для магазинов мебели, стройматериалов, товаров для садоводства;
  • с 5 августа 2022 года отменят льготные тарифы для магазинов бытовой техники.

Их комиссия вырастет с 1-1,65% до 1,5-2,5%.

Кроме того, комиссия может измениться для ресторанов быстрого питания, для магазинов детских товаров и туроператоров.

Вот как прокомментировали увеличение комиссий в Visa:

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сказал представитель платежной системы.

Интерчейндж — своего рода ключевая ставка ЦБ. Его изменение приводит к целому ряду последствий на рынке, в том числе в условиях банковского обслуживания для продавцов, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Это может привести к подорожанию эквайринга, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. В свою очередь, возросший эквайринг приведет к увеличению издержек у ретейлера. Кто-то решит компенсировать издержки за счет того, что остановит развитие новых проектов, кто-то заморозит повышение зарплаты сотрудникам, кто-то напрямую это отразит в цене, а кто-то сократит штат и т.д.», — рассуждает Соколов.

По материалам «РБК».

Подборка полезных мероприятий

Разместить