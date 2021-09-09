Как оплачиваются больничные на детей до 8 лет, открытые до 01.09.2021, а закрытые после этой даты? Ответ ФСС

Больничный на ребенка до 8 лет, открытый до 1 сентября, оплачивается по старым правила. Даже если он был закрыт после даты.
Напоминаем, с 01.09.2021 больничные, выданные по уходу за ребенком до 8 лет, оплачивается в 100% размере среднемесячного дохода. Без привязки к страховому стажу. Подробнее — тут.
Редакция «Клерка» поинтересовалась в ФСС, как оплачивается больничный, выданный с 26.08.2021 по 06.09.2021. Вопрос был задан в отношении новых правил оплаты больничных по уходу за детьми в возрасте до 8 лет в размере 100%.
Ответ ФСС:
«Новый порядок расчета применяется только к страховым случаям, наступившим с 01.09.2021. Закон начинает действовать с 1 сентября 2021 года, обратной силы не имеет, никаких специальных условий не содержит».
Также ФСС напомнил про правила оплаты больничных:
- первые 10 дней амбулаторного лечения будут оплачены из заработка в зависимости от страхового стажа, начиная с 11-го дня — 50 % среднего заработка.
- если лечение стационарное, то весь период будет оплачен из заработка, в зависимости от страхового стажа.