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Как оплачиваются больничные на детей до 8 лет, открытые до 01.09.2021, а закрытые после этой даты? Ответ ФСС

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Рубрика Больничные
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Больничный на ребенка до 8 лет, открытый до 1 сентября, оплачивается по старым правила. Даже если он был закрыт после даты.

Напоминаем, с 01.09.2021 больничные, выданные по уходу за ребенком до 8 лет, оплачивается в 100% размере среднемесячного дохода. Без привязки к страховому стажу. Подробнее — тут.

Редакция «Клерка» поинтересовалась в ФСС, как оплачивается больничный, выданный с 26.08.2021 по 06.09.2021. Вопрос был задан в отношении новых правил оплаты больничных по уходу за детьми в возрасте до 8 лет в размере 100%.

Ответ ФСС:

«Новый порядок расчета применяется только к страховым случаям, наступившим с 01.09.2021. Закон начинает действовать с 1 сентября 2021 года, обратной силы не имеет, никаких специальных условий не содержит».

Также ФСС напомнил про правила оплаты больничных:

  • первые 10 дней амбулаторного лечения будут оплачены из заработка в зависимости от страхового стажа, начиная с 11-го дня — 50 % среднего заработка.
  • если лечение стационарное, то весь период будет оплачен из заработка, в зависимости от страхового стажа.

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