Оплата больничных по уходу за детьми до 8 лет 100% от среднего заработка. Изменение с 1 сентября 2021 года

С 1 сентября 2021 года начнёт действовать новый порядок расчёта больничных листков по уходу за детьми до 8 лет. Теперь они будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка. При этом стаж работы, срок и способ лечения значения не имеют (Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ). Закон направлен на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Продолжительное время, при расчёте пособия по временной нетрудоспособности по уходу за детьми до 7-ми и 15-ти лет, работодатели и органы ФСС, руководствовались Федеральном законом 255-ФЗ. Расчёт больничных листков по уходу за ребёнком был разграничен на пособие по уходу до 7-ми лет и по уходу за ребёнком от 7-ми до 15-ти лет. Оплата нетрудоспособности не могла превышать определённого количества дней в году: до 7-ми лет – 60 дней, до 15-ти лет – 45 дней. Также имели важное значение способ лечения, продолжительность заболевания и стаж сотрудника. При амбулаторном лечении более 10 дней, оплата пособия производится в размере 50% от среднего заработка.

Размер пособия по уходу за ребёнком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые ещё не успели набраться трудового опыта. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в году, так как маленькие дети могут часто болеть.

За последнее время данный расчёт претерпел немало изменений. В 2020 году, в период коронавируса, вышел федеральный закон, в котором был введён новый показатель «месячный МРОТ» и оплата пособия – «оплата за период не менее МРОТ».

С сентября 2021 года федеральный закон вносит изменения только в расчёт. Т. к. в законе не описано изменение ограничения количества дней в году, значит они остаются прежними, 45 дней до 15-ти лет и 60 дней до 7-ми лет.

Согласно новому закону, пособие по уходу до 8-ми лет будет рассчитано 100% от заработка независимо от стажа, а если заработок сотрудника небольшой, то также необходимо сравнивать с МРОТ и месячным МРОТ.

Вспомним подробнее расчёт пособия по уходу за ребёнком до 15-ти лет, когда пособие должно быть не менее месячного МРОТ.

Сотрудница Веселова Ю. В. со стажем 8 лет и средним заработком 280 000 рублей, предоставила в бухгалтерию больничный лист по уходу за ребёнком 12 лет. Период страхового случая 23.06.2021 – 07.07.2021.

Расчёт из среднего заработка: 280 000 / 730 = 383,56

Расчет из МРОТ: 12 792 * 24 / 730 = 420,56

Сравниваем среднемесячное пособие и пособие из МРОТ, выбираем наибольшее значение: 383,56 и 420,56, наибольшее 420,56.

Расчёт из МРОТ с применением стажевого коэффициента и расчёта 50% при оплате свыше 10 дней одного страхового случая:

(10 дней * 420,56) + (5 дней * 210,28) = 5 257.

Расчёт из месячного МРОТ: МРОТ / кол-во календарных дней

12 792 / 30 = 426,40 – июнь, 12 792 / 31 = 412,65 – июль.

Производим расчёт по периодам:

23.06-30.06 = 8 дней в июне, 01.07-07.07 = 7 дней в июле

(8 дней * 426,40) + (7 дней * 412,65) = 6 299,75.

Сравниваем расчёт пособия из МРОТ (с применением стажевого коэффициента и оплаты 50% свыше 10 дней заболевания) и оплату не менее месячного МРОТ, рассчитанного по периодам/месяцам, без применения ограничения оплаты 50%.

5 257 < 6 299,75 – принимает к оплате.

Если у сотрудника есть дополнительные основания для исчисления (районный коэффициент или условия неполного времени), то они также применяются при расчёте пособия не менее месячного МРОТ.

Расчет пособия можно проверить на сайте ФСС.

Екатерина Бархатова – эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более двух лет.

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