Что бухгалтеру важно знать про работу с договорами? И при чем тут бухгалтер? Смотрите авторский курс

Договоры — основа работы компании и главный источник риска. Если в компании нет юриста, вся работа по правильному оформлению договоров ложится на бухгалтера или рядовых сотрудников.
Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами».
Курс даст нужные знания без изучения 1,5 тысяч статей Гражданского кодекса, но при этом научит, как и какие условия договора сформулировать, можно ли договориться о подсудности, как избежать лишних претензий налоговиков уже на стадии заключения договора, а заодно обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур.
Чему научитесь:
- как и какие условия договора сформулировать;
- как обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур;
- как избежать лишних претензий налоговиков.
Спикер — Константин Епифанов, арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж».
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
Неправильно оформленный договор принесет множество проблем: потерю денег, банкротство компании, административную и уголовную ответственность руководителя бухгалтера. Набирает популярность привлечение к субсидиарной ответственности по долгам компании.
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