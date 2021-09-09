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Что бухгалтеру важно знать про работу с договорами? И при чем тут бухгалтер? Смотрите авторский курс

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Рубрика Бухгалтерия
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Договоры — основа работы компании и главный источник риска. Если в компании нет юриста, вся работа по правильному оформлению договоров ложится на бухгалтера или рядовых сотрудников.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс «Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами».

Курс даст нужные знания без изучения 1,5 тысяч статей Гражданского кодекса, но при этом научит, как и какие условия договора сформулировать, можно ли договориться о подсудности, как избежать лишних претензий налоговиков уже на стадии заключения договора, а заодно обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур.

Чему научитесь:

  • как и какие условия договора сформулировать;
  • как обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур;
  • как избежать лишних претензий налоговиков.

Спикер — Константин Епифанов, арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж».

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

Неправильно оформленный договор принесет множество проблем: потерю денег, банкротство компании, административную и уголовную ответственность руководителя бухгалтера. Набирает популярность привлечение к субсидиарной ответственности по долгам компании.

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