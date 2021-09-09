Каждый второй рассматривает возможность работать на удаленке в другом городе. А вы?

45% опрошенных при поиске работы рассматривают вакансии из других городов, но с удаленным графиком. И половина из них — ради большей зарплаты.
А вы готовы заключить трудовой договор с работодателем из другого города?
Такие результаты показал опрос, проведенный Райффайзенбанком.
«Среди россиян, искавших работу с марта 2020 года, 45% рассматривали вариант удаленной работы в другом городе. <...> Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе».
Остальные рассматривали возможность работы в другом городе на удаленке из-за отсутствия интересующих вакансий или работодателей в своем городе (22%) или жить на море, а работать где угодно (22%).
Причины поиска работы:
- 77% — повышение дохода;
- 16% — увольнение или сокращение на прошлой работе;
- 7% — работа (старая или действующая) стала неинтересной.
В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов, 70% из которых — наемные работники, 10% — самозанятые или бизнесмены.
Материал по «ТАСС».