Как разобраться с бухучетом и налогами при работе с иностранными контрагентами? Бесплатный вебинар 14 сентября

Бывают разные обстоятельства, при которых работать с иностранными компаниями может практически любой бизнес. Что важно знать и применять в работе, если такая ситуация сложилась и в вашей организации?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Бухучет и налоги при экспорте и импорте». Он пройдет 14 сентября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем вопросы:

какие есть нюансы в бухгалтерском учете при экспорте и импорте;

что важного нужно знать про налоги;

какую ответственность несет бухгалтер в этой сфере.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

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