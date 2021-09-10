Можно будет давать и отзывать согласия на обработку своих данных через единую платформу

ЦБ и банки разработают цифровую платформу, которая позволит людям давать и отзывать согласие на обработку своих данных не только на Госуслугах, но и при взаимодействии с коммерческими организациями.

Об этом рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова во время обсуждения с бизнесом проекта «Основные направления развития финансового рынка России» (ОНРФР) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

«Мы сделали такую платформу в рамках „Цифрового профиля“, но она сейчас касается только предоставления информации с Госуслуг, из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — сказала Скоробогатова.

К коммерческим согласиям может относиться согласие клиента банка, сотового оператора, сервиса такси и т.д. на передачу компанией накопленных данных о нем за время пользования услугами.

По материалам «РБК».