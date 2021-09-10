В «Альфа банке» открывают брокерский счет, дарят бонус за открытие, а потом требуют вернуть деньги с процентами

История от подписчика: «Альфа банк» сначала начислил деньги в виде бонуса за открытие брокерского счета, а после их перевода в другой банк потребовал вернуть их с процентами. Деньги небольшие, но, возможно, это только частный случай.

В редакцию «Клерка» пришло письмо.

«Хочу поделиться новостью, которая происходит именно со мной прям в это время.

Люди! Будьте внимательны к разводам! В четверг приходит СМС от Альфа-банка со следующим текстом:

„Поздравляем! Вы стали победителем акции „100 за активацию“. Сумма вознаграждения 100.00 рублей перечислена на Ваш счет. Ваш Альфа-Банк“.

Вхожу к мобильное приложение банка и вижу, что действительно деньги упали на счет.

Ну, так как у меня там и так мелочь завалялась, а их картами я не пользуюсь, то перевел себе на основную карту (Сбер). А сегодня приходит новая СМС:

„Внимание! 27.08.21 возник перерасход по счету. Необходимо оплатить до 27.09.21. На 28.08.21 сумма 100.05 RUR. Подробнее: alfa.link/payment“.

Так что, вот он, кредит без твоего согласия! И, разумеется, на горячей линии сказали, что ничем помочь не могут. И, разумеется, что деньги надо вернуть. И хоть мне это и не озвучивалось, но, я подозреваю, что сумма будет расти, хоть лично у меня и копейки, но все же!».

А через некоторое время он прислал продолжение истории. Это оказался бонус за открытие брокерского счета.

«Продолжение истории с моей банковской фигнёй. Связался с банком, оказывается 100 рублей начислено в рамках бонуса за открытие брокерского счета.

В результате, после того, как я снял деньги, у меня на всех счетах ровно по нулю. И на следующий день проводится операция с переводом с текущего счета на брокерский 100 рублей, что приводит к тому, что на брокерском — плюс сто, а на текущем — минус 100. Оставляю обращение, чтобы убрали проценты... Получаю ответ:

«Здравствуйте.

Мы все проверили. 27.08.2021 денег на вашем счете не хватило для списания сумм по расходным операциям, образовался несанкционированный перерасход. Согласно Договору о комплексном банковском обслуживании при недостаточности платежного лимита счета для списания сумм по расходным операциям, мы учитываем разницу между суммами расходных операций и платежным лимитом счета как несанкционированный перерасход.

В соответствии с Договором, вы обязуетесь проводить операции по счету в пределах платежного лимита и не допускать возникновения несанкционированного перерасхода. За пользование суммой несанкционированного перерасхода начисляются проценты, рассчитанные исходя из ставки 20% (двадцати процентов) годовых. При возникновении несанкционированного перерасхода необходимо погасить задолженность по перерасходу не позже 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения перерасхода.

Возместить проценты по перерасходу не получится, так как они начислены правомерно. Ознакомиться с выпиской по вашему счету вы можете в Альфа-Клике/Альфа-Мобайле.

Надеемся на понимание. Альфа-Банк».

Оставляю обращение: «кто провел операцию по переводу 100 руб., я или банк сам?»

Ответ:

«Здравствуйте. Сообщаем, что в рамках проводимой акции эта сумма была переведена банком на брокерский счет автоматически. Мы готовы пойти вам навстречу и возместить начисленные проценты по перерасходу, для этого просим вас погасить задолженность, после чего уведомить нас письмом на п/я expert_claim@alfabank.ru (в теме письма укажите, пожалуйста, „Касательно обращения ....“). Надеемся на понимание. Альфа-Банк».

Кстати, на «Альфа-банк» уже жаловались, что там без ведома клиента открывают брокерский счет.