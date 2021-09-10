Самозанятый-ИП превысил доход в 2,4 млн рублей. Как платить налоги?

Если доход самозанятого превысил 2,4 млн рублей, то он больше не может применять НПД. А значит уплачивать налог с полученной суммы в день превышения надо по другому режиму и другой ставке.

Вопрос задали на форуме «Клерка». ИП с доходной УСН перешел на НПД. Но превысил доход. В дальнейшем планируется также применять УСН 6%:

«Как учесть платеж, в результате которого, превышен лимит 2,4 млн.? Например, было 2,39 млн. и поступил платеж от физ. лица 25 т.р. Стало 2,415 млн. руб. Получается, что как самозанятый я имею право учесть из этого платежа только 10 т.р. по ставке для самозанятых 4%, а 15 т.р. (именно на эту сумму превышен лимит) я должен зачесть на УСН 6%?»

Автору вопроса ответили, что так нельзя:

«Не можете вы учесть ничего из этой суммы для НПД. В день превышения лимита вы теряете право на применение НПД, значит, все суммы в этот день уже не облагаются этим налогом».

Еще автор вопроса уточнил, как быть с ККТ. Так как ИП на НПД не обязаны ее применять, а вот на УСН при получении денег от физлиц — должны.

Ответ следующий:

«Полученные в день утраты права на НПД суммы вы обязаны будете провести через ККТ».

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И еще доуточнили следующий момент:

«Вы когда перешли на НПД? Потому что есть одна тонкость. В НК написано: „налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через один год после того, как он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения“».

Автор вопроса ответил, что в сентябре 2020 года. А превысит лимит только в октябре-ноябре.