Wildberries, Visa и Mastercard пусть разбираются сами, решили в ЦБ

ЦБ не видит оснований для вмешательства в отношения Wildberries и платежных систем Visa и Mastercard.
Об этом рассказала зампред регулятора Эльвира Набиуллина.
«Что касается ситуации с платежными системами. Да, мы, конечно, в курсе того, что происходит. Но, на наш взгляд, — это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — отметила Набиуллина.
Цитата по «Интерфакс».
На «Клерке» писали, что Wildberries начал брать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard.
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