📌С 1 октября ИП не будут указывать в платежках статус 09. И вместо кода «ТР» будет «ЗД»

С 1 октября 2021 года в платежных поручениях на перечисление налогов ряд полей необходимо заполнять по-новому.

Так, в поле 101 «Статус составителя поручения» для ИП, нотариусов, адвокатов и глав КФХ изменится статус плательщика.

Упраздняются соответствующие коды: «09», «10», «11», «12». Вместо них будет применяться значение, единое для всех физлиц (в том числе, и для ИП, адвокатов и других частнопрактикующих лиц) — «13».

При этом правила указания статуса для налоговых агентов с кодом «02» при оформлении платежного документа на уплату НДФЛ за работников или НДС (например, при аренде государственного или муниципального имущества), остались прежними.

Одновременно изменяется порядок указания информации при погашении задолженности по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам. Перечень кодов, указываемых в поле 106 «Основание платежа» сокращается до единого кода — «ЗД», который в настоящее время используется только при добровольном погашении задолженности.

С октября 2021 годаможно будет по полю 108 «Номер документа».

Использовавшиеся ранее в поле 106 коды: «ТР», «ПР», «АП» и «АР» нужно будет указывать в поле 108 перед номером документа-основания (например, ТР0000000000000 — номер требования ИФНС об уплате налога, сбора, страховых взносов или ПР0000000000000 — номер решения о приостановлении взыскания и т.д.).

При этом в поле 109 «Дата документа-основания платежа» необходимо указать дату составления соответствующего документа, на основании которого перечисляются денежные средства.

Напомним, указанные изменения в порядок заполнения реквизитов платежных поручений на перечисление налоговых платежей внесены приказом Минфина от 14.09.2020 № 199н.