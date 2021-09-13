Отцы смогут получить маткапитал с 2022 года

С 2022 года хотят разрешить получение материнского капитал отцам, дети которых родились от суррогатной матери.
В Минтруде сообщили, что законопроект о выдаче маткапитала отцам на детей, рожденных от суррогатных матерей, будет направлен в правительство до 29 сентября, а в Госдуму — до конца года.
«Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал.
С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал»,
— пояснили в пресс-службе министерства.
Такое нововведение обойдется бюджету в 10,46 млрд рублей.
Материал по «Известиям».
Ранее на «Клерке» писали, что в 2022 году маткапитал на первенца составит 503 237 рублей.
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