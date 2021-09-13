Налоговики озвучат список должников по налогам 1 декабря

1 декабря 2021 года на сайте ФНС в открытом доступе будет размещена информация о компаниях, у которых есть задолженность по налогам и сборам с 31.12.2020 и неоплаченная до 01.10.2021.
Попадание в это список — негативные последствия при заключении договора с новым контрагентом. И не только.
Информацию о задолженности могут проверять контрагенты перед заключением договора, участники общества и другие заинтересованные лица.
Список компаний с задолженностью перед бюджетом будет опубликован 1 декабря 2021 года в открытых данных на сайте ФНС. Ежегодно данный список обновляется.
Его можно скачать с сайта, однако, формат не удобен для использования.
Список компаний скачивается в архиве и состоит из множества файлов.
При открытии через Excel выглядит это таким образом.
Для проверки контрагента придется открыть множество файлов и отсортировать по реквизитам или воспользоваться поиском внутри документа.
Если вы хотите проверить контрагента на добросовестность, то лучше воспользуйтесь сервисом «Клерка» «Проверка контрагента». Вбиваем ИНН и смотрим информацию по компании или ИП.
Странно, если контрагент, который не уплачивал налоги и взносы, решил заключить договор. Ведь правда?
Желательно поинтересоваться, почему не уплачивались налоги. Может быть, конечно, просто не велась деятельность. Но все же сомнительно такое. А должностную осмотрительность никто не отменял.
Кстати, проверить контрагента еще можно с помощью сервиса ФНС «Прозрачный бизнес».
Как доказать проявление должной коммерческой осмотрительности после выхода письма ФНС от 10 марта 2021 года — читать тут.
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