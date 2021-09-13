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💳 Общепит будет меньше платить за эквайринг платежей. Но не всегда

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Рубрика Платежные системы
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Visa снизила размер межбанковской комиссии для компаний общественного питания. Но только при условии, что сумма чека не более 500 рублей.

Межбанковская комиссия — это часть комиссии за использование за прием карт, которую банк берет с магазина. Размер комиссии устанавливает платежная система, ее перечисляет банк продавца банку покупателя.

С 1 сентября для платежей по картам Visa в адрес общепита размер межбанковской комиссии составляет 0,5% по чекам на сумму 500 рублей или меньше.

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема», — рассказали в пресс-службе платежной системы.

Цитата по «РИА Новости».

При оплате картами продавец получает не 100% оплаты, а около 97-99%, остальное забирает себе банк по договору эквайринга. Самая большая составляющая тарифа за эквайринг — это межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты и платежной системы.

Но не все банки приравнивают ставку по квайрингу к межбанковской комиссии. Например, тариф Совкомбанка зависит от платежной системы.

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А у Сбера — нет.

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Ранее на «Клерке» писали, что с 1 февраля 2022 года Visa увеличит комиссию при оплате картами в супермаркетах.

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