💳 Общепит будет меньше платить за эквайринг платежей. Но не всегда

Visa снизила размер межбанковской комиссии для компаний общественного питания. Но только при условии, что сумма чека не более 500 рублей.

Межбанковская комиссия — это часть комиссии за использование за прием карт, которую банк берет с магазина. Размер комиссии устанавливает платежная система, ее перечисляет банк продавца банку покупателя.

С 1 сентября для платежей по картам Visa в адрес общепита размер межбанковской комиссии составляет 0,5% по чекам на сумму 500 рублей или меньше.

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема», — рассказали в пресс-службе платежной системы.

Цитата по «РИА Новости».

При оплате картами продавец получает не 100% оплаты, а около 97-99%, остальное забирает себе банк по договору эквайринга. Самая большая составляющая тарифа за эквайринг — это межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты и платежной системы.

Но не все банки приравнивают ставку по квайрингу к межбанковской комиссии. Например, тарифзависит от платежной системы.

А у Сбера — нет.

Ранее на «Клерке» писали, что с 1 февраля 2022 года Visa увеличит комиссию при оплате картами в супермаркетах.