Чужая налоговая интересуется вашим контрагентом? Должно быть требование через вашу налоговую

Присылать требования может только та инспекция, в которой компания или ИП состоят на учете. Другие налоговые могут только давать поручения. Отвечать или нет на такие требования по поручению по существу — личное дело каждого. Но отвечать нужно хоть что-то, иначе штраф.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Подскажите, на каком основании запросы на представление документов сейчас шлют налоговые, к которым ни компания, которой шлют запрос, ни компания, по которой шлют запрос, не имеет отношения?
Например, обе компании в Екатеринбурге, а поручение шлет налоговая из Югры.
Причем третья в этом требовании вообще не упоминается, ну, и любимое основание „вне рамок налоговых проверок“.
Сейчас что, каждая налоговая по кругу будет слать поручения?».
В комментариях пишут, что у них тоже такое происходит:
«У нас так же. То Адыгея, то Калининград, то ещё кто-то присылают поручения, не имеющие отношения к компаниям в поручении. А наша ИФНС уже требование формирует по их поручению. Думаю, по цепочкам или какие-то планы отрабатывают».
Или другой случай, когда требования сыплются:
«У нас прилетело в один день 11 (!) требований из Иркутска, мы в СПБ, плюс всем нашим контрагентам также пришли требования по нам из того же Иркутска».
Дали обширный комментарий, почему на такие требования можно не отвечать:
«Просто посылайте. Вот вам выписка из приказа ФНС, на основании которого можно их посылать. Я даже несколько раз направил жалобу в ту инспекцию, которая неправомерно направила мне запросы по клиенту. А может быть, это они решают свои личные вопросы?
Истребование документов (информации) у контрагентов проверяемых лиц и иных лиц. Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки или иные мероприятия налогового контроля, направляет поручение об истребовании документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), в налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные документы (информация).
При этом в поручении об истребовании документов (информации) указывается, при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость в представлении документов (информации), а при истребовании информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.
В течение пяти дней со дня получения указанного поручения налоговый орган по месту учета лица, у которого истребуются документы (информация), направляет этому лицу требование о представлении документов (информации).
Лицо, получившее требование о представлении документов (информации) в соответствии с п. 1 и п. 1.1 ст. 93.1 НК, исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией)».
Прокомментировал Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.
«Периодически инспекции присылают такие творческие работы, в комментах всё правильно написали — посылать. И не давать ни единого шанса на самоуправство».
На вопрос, нужно ли вообще отвечать на такое требование, он ответил:
«Отвечать надо, иначе может быть штраф. Примерный ответ: „указанного в требовании контрагента у нас нет, ничем помочь не можем“».
И заодно указал на вот такой пост в Facebook Юлии Беляковой:
Действительно, зачем налоговикам НК? Вопрос, видимо, риторический.
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