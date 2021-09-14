Металлургам поднимут налог на добычу до 5% от выручки

НДПИ для металлургических компаний хотят поднять до 3-5% от их выручки. Эксперты считают, что это принесет бюджету около 100 млрд руб. в год. В Минфине это объяснили тем, что металлурги много зарабатывают и мало инвестируют.

Повышение НДПИ с 2022 года анонсировал Путин в августе.

Минфин обновил проект основных направлений налоговой и бюджетной политики, гкуда добавил новые ставки по НДПИ.

В министерстве решили сослаться на мировую практику, где уровень подобных налогов как раз равен 3-5% от выручки компаний, а в нашей стране он меньше, 1-2%. Кроме того, из-за мирового рост цен на металл власти уже вводили экспортные пошлины. А с 2022 года хотят заменить их гибким НДПИ, ставка которого будет зависеть от мировых цен на сырье.

Кроме того, в Минфине обратили внимание, что за последние десять лет в ресурсном секторе денежный поток составил 13 трлн, из них 5 трлн капиталовложение, а 6 трлн получили акционеры в виде дивидендов.

«Распределение ренты в пользу бюджета низкое — 1–10% против 50–70% в нефтяном секторе,— и с ростом мировых цен этот дисбаланс только усиливается» — указано в документе.

Стоит напомнить, что в 2020 году ставка НДПИ была повышена в 3,5 раза, бюджет тогда получил дополнительно 56 млрд руб. в год.